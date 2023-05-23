Руководитель службы внешней разведки ФРГ Бруно Каль заявил, что, по данным ведомства, отсутствуют любые признаки военного ослабления России.
Федеральная разведслужба Германии уверена, что Кремль обладает всеми возможностями добиться на Украине поставленных целей спецоперации.
"Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами", — отметил Каль в беседе с журналистами немецкого издания Die Welt*.
По его словам, военная промышленность РФ успешно справляется с возросшей нагрузкой, а большая часть набранных в ходе частичной мобилизации военнослужащих до сих пор держится командованием ВС РФ в резерве и не приступала к боевым действиям на Украине.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.