Die Welt*: глава разведки Германии Каль не увидел признаков военного ослабления России

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководитель службы внешней разведки ФРГ Бруно Каль заявил, что, по данным ведомства, отсутствуют любые признаки военного ослабления России.

Фото: Вадим Савицкий

Федеральная разведслужба Германии уверена, что Кремль обладает всеми возможностями добиться на Украине поставленных целей спецоперации.

"Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами", — отметил Каль в беседе с журналистами немецкого издания Die Welt*.

По его словам, военная промышленность РФ успешно справляется с возросшей нагрузкой, а большая часть набранных в ходе частичной мобилизации военнослужащих до сих пор держится командованием ВС РФ в резерве и не приступала к боевым действиям на Украине.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.