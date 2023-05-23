Российское посольство в Стокгольме иронично прокомментировало совет шведского аналитика для Украины о том, что Киеву необходимо взять на вооружение тактику короля Карла XII, которая была разработана для битвы на Нарве.
По мнению шведского эксперта, Украине стоит применить "смелые и внезапные" манёвры при контрнаступлении на Россию. Так якобы сделал Карл XII в 1700 году, когда пошёл с десятитысячным войском против русских.
Как подчеркнули в посольстве РФ, у шведского аналитика почему-то потерялись в памяти два последующих ключевых события.
"В 1704 году российская армия взяла Нарву, а уже в 1709 году войска Карла XII потерпели сокрушительное поражение под Полтавой, что стало предвестником заката Швеции как империи. Так что шведы в 1700 году одержали победу в отдельном сражении", — заявили в дипмиссии.
Как уточнили в посольстве, шведы выиграли отдельную битву, но понесли сокрушительное поражение в войне в целом.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.