Посольство РФ иронично прокомментировало совет Швеции для Украины

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Российское посольство в Стокгольме иронично прокомментировало совет шведского аналитика для Украины о том, что Киеву необходимо взять на вооружение тактику короля Карла XII, которая была разработана для битвы на Нарве.

Фото: Igor Kritskiy/Russian Look

По мнению шведского эксперта, Украине стоит применить "смелые и внезапные" манёвры при контрнаступлении на Россию. Так якобы сделал Карл XII в 1700 году, когда пошёл с десятитысячным войском против русских.

Как подчеркнули в посольстве РФ, у шведского аналитика почему-то потерялись в памяти два последующих ключевых события.

"В 1704 году российская армия взяла Нарву, а уже в 1709 году войска Карла XII потерпели сокрушительное поражение под Полтавой, что стало предвестником заката Швеции как империи. Так что шведы в 1700 году одержали победу в отдельном сражении", — заявили в дипмиссии.

Как уточнили в посольстве, шведы выиграли отдельную битву, но понесли сокрушительное поражение в войне в целом.