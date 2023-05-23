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Во Франции разгадали "самый страшный" секрет Зеленского

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Мир

Есть информация, которую президент Украины Владимир Зеленский хранит как "самый страшный секрет", заявил французский журналист Мериадек Раффрей.

Во Франции разгадали "самый страшный" секрет Зеленского
Фото: https://t.me/anna_news/35266

По его мнению, нежелательной для обнародования темой стала потеря боевиков в рядах ВСУ.

"Число погибших остается самым страшным секретом президента Владимира Зеленского", — написал Раффрей в колонке для Valeurs Actuelles.

Как подчеркнул журналист, ни у кого нет сомнений, что потери только растут. Однако Киев тщательно скрывает цифры не только от населения Украины, но и от западных партнёров.

По подсчётам аналитика, у ВСУ есть около трёх тысяч боевиков для проведения контрнаступления, однако этого мало по стандартам Североатлантического альянса, поэтому цифры погибших стараются не афишировать.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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