Есть информация, которую президент Украины Владимир Зеленский хранит как "самый страшный секрет", заявил французский журналист Мериадек Раффрей.
По его мнению, нежелательной для обнародования темой стала потеря боевиков в рядах ВСУ.
"Число погибших остается самым страшным секретом президента Владимира Зеленского", — написал Раффрей в колонке для Valeurs Actuelles.
Как подчеркнул журналист, ни у кого нет сомнений, что потери только растут. Однако Киев тщательно скрывает цифры не только от населения Украины, но и от западных партнёров.
По подсчётам аналитика, у ВСУ есть около трёх тысяч боевиков для проведения контрнаступления, однако этого мало по стандартам Североатлантического альянса, поэтому цифры погибших стараются не афишировать.
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