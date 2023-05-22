ВСУ понесли катастрофические потери из-за решения президента Владимира Зеленского удерживать Артёмовск (Бахмут). Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что потеря города войдёт в историю как поворотный момент в российско-украинском конфликте.
Для ВСУ поражение в Артёмовске стало сильным ударом. Боевой дух военнослужащих командование пытается поддерживать вот уже несколько месяцев, но потери в рядах украинской армии сказываются на настроениях солдат.
"Артёмовск стал для Зеленского во многом тем, чем был Сталинград для Гитлера", — сказал полковник в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Происходящее на Украине Макгрегор сравнил с поражением немецких войск, сценарий повторяется.
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