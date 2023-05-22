Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского, сравнившего разрушенный Артёмовск с японской Хиросимой, на которую США сбросили в 1945 году атомную бомбу.
Ранее Зеленский сообщил, что увидел сходство в снимках Артёмовска с Хиросимой, пережившей ядерную бомбардировку. Таким образом украинский лидер уклончиво ответил на вопрос, не лучше ли начать договариваться о мирных переговорах с РФ, нежели снова просить новые вооружение у Запада.
"Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее Зеленский посетил саммит G7 в японской Хиросиме, прилетев туда на французском правительственном самолёте.
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