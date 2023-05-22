Чиновники Евросоюза готовятся к вероятному поражению президента США Джо Байдена на выборах главы государства, которые состоятся в 2024 году. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на свои источники.
По данным телеканала, между Брюсселем и Вашингтоном в настоящий момент существуют тесное сотрудничество и координация, которые можно назвать беспрецедентными.
Источник отметил, что если Белый дом возглавит кто-то вроде Трампа, то ситуация может измениться.
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