Западу неизбежно придётся использовать в новой цифровой войне, которая уже началась, новое оружие массового поражения - искусственный интеллект. Причём сделано это будет даже раньше, чем можно представить. Такое мнение высказала в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Елена Караева.
Публицист отмечает, что у этого оружия есть масса преимуществ, в том числе минимальные издержки при максимальном эффекте. И это совсем не Большой Брат, а глобальный сетевой Большой Паук, который не только говорит на десятках языков, но и вползает в сознание каждого.
Журналист напомнила, что в Лиссабоне на минувших выходных прошла очередная ежегодная встреча Бильдербергского клуба, окутанного зловещей репутацией одного из центров мирового правительства. И повестка мероприятия открывалась аббревиатурой AI (artificial intelligence, искусственный интеллект).
"То, что первая цифровая война началась, не понял только несведущий", — пишет автор материала.
И битва в виртуальном пространстве может продолжаться сколь угодно долго, поскольку фронт тут без линии флангов и позволено абсолютно всё.
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