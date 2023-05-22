РИАН: Запад сделал ставку на идеальное оружие массового поражения

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Западу неизбежно придётся использовать в новой цифровой войне, которая уже началась, новое оружие массового поражения - искусственный интеллект. Причём сделано это будет даже раньше, чем можно представить. Такое мнение высказала в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Елена Караева.

Фото: sciencetechniz.com

Публицист отмечает, что у этого оружия есть масса преимуществ, в том числе минимальные издержки при максимальном эффекте. И это совсем не Большой Брат, а глобальный сетевой Большой Паук, который не только говорит на десятках языков, но и вползает в сознание каждого.

Журналист напомнила, что в Лиссабоне на минувших выходных прошла очередная ежегодная встреча Бильдербергского клуба, окутанного зловещей репутацией одного из центров мирового правительства. И повестка мероприятия открывалась аббревиатурой AI (artificial intelligence, искусственный интеллект).

"То, что первая цифровая война началась, не понял только несведущий", — пишет автор материала.

И битва в виртуальном пространстве может продолжаться сколь угодно долго, поскольку фронт тут без линии флангов и позволено абсолютно всё.

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