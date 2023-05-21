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МК: Россия нанесла три важнейших удара в мае не только по Украине

1:37
Мир

На минувшей неделе российские войска нанести три мощных удара, в результате которых пострадало не только киевское руководство. Во-первых, ликвидированы склады в Хмельницком. Именно там хранились снаряды с обеднённым ураном, которые Незалежной предоставила Британия для "сожжения" российских танков. Однако образовавшееся радиоактивное облако из-за удара уже направилось в сторону Европы.

МК: Россия нанесла три важнейших удара в мае не только по Украине
Фото: Военные и коммерческие технологии

"А вот Великобритании, "костровому", так сказать, подбрасывающему дровишки в костёр, — всё равно. Лишь бы славяне горели. И тем более никакого ущерба тем, кто за океаном", — отметил обозреватель Дмитрий Попов в материале для "МК".

Во-вторых, российская ракета "Кинжал" поразила американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который стоял на страже Киева. На этом фоне страны коллективного Запада решили предоставить Украине истребители F-16. США уже дали добро, указал Попов. Аналитик убеждён, что боевые самолёты появятся на вооружении Незалежной довольно скоро, поскольку между заявлением Лондона о поставках дальнобойных ракет Storm Shadow и их первым применением прошли сутки.

"Очевидно, что, когда говорилось о начале поставок, ракеты на самом деле были уже на Украине", — сообщил обозреватель.

И третий удар по Киеву — завершение "бахмутской мясорубки". Артёмовск перешёл под контроль российских сил, и это военная победа и морально-психологический триумф, сделал вывод Попов.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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