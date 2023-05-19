Эколог Менжерицкий назвал главную опасность роста радиации для Европы: "Это катастрофа"

Радиоактивное облако, которое образовалось в результате уничтожения боеприпасов с обеднённым ураном, направилось в сторону Европы из-за соответствующей розы ветров. Во время взрыва складов в Хмельницком ветер дул именно в сторону Запада. Об этом заявил эколог Сергей Менжерицкий в беседе с Pravda.Ru.

Фото: naked-science.ru

Он подчеркнул, что обеднённый уран — это не тот металл, который образуется при ядерном взрыве. Однако учёные доказали, что компонент несёт серьёзный вред здоровью человека, заражает воздух и почву. Специалисты смогут рассчитать вероятную дозу заражения только в том случае, если будет известно, какое количество обеднённого урана было выброшено в атмосферу.

"Если всё-таки западные военные, которые поставляли эти снаряды, удосужатся сообщить их количество, тогда рассчитать эту дозу будет проще. Но это засекречено, поэтому этот вопрос очень тяжёлый", — объяснил эколог.

Эксперт сравнил сложившуюся ситуацию в Европе с аварией в Чернобыле и отметил, что тогда сотни тысяч были официально объявлены жертвами, но пострадали миллионы людей.

"Выброс такого количества радиоактивных веществ, пусть даже в ослабленном виде, это очень опасно", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

Рост радиации приведёт к тому, что большая территория будет заражена сотни лет. Вся продукция сельскохозяйственных районов станет непригодной для употребления.

"Это катастрофа. Зерно будет фонить, кукуруза будет фонить, молочная продукция будет фонить. С экономической точки зрения эти регионы станут неконкурентоспособными на рынке, многие будут просто отказываться от этой продукции", — указал Менжерицкий.

Заражённые страны Европы будут выбиты из цепочек производителей сельскохозяйственной продукции. По мнению эколога, именно это станет самой главной опасностью, которая исчисляется миллиардами долларов.