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Шеремет сравнил начальника ГУР Буданова с зомби: "Ненавидит всё живое"

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Мир

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что после "победы" сразу же отправится в Севастополь. Также он убеждён, что у жителей Крыма "видоизменённая психика". Более того, "определённые люди" должны быть "физически уничтожены", подчеркнул Буданов.

Шеремет сравнил начальника ГУР Буданова с зомби: "Ненавидит всё живое"
Фото: https://yandex.ru/

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал высказывания украинского генерала и отметил, что подобные выражения говорят о его слабоумии.

"Он похож на настоящего зомби из американских фильмов ужасов, который ненавидит человечество и всё живое, таких лечить от слабоумия бесполезно, только осиновый кол или современный его аналог — ракета "Кинжал" — поможет", — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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