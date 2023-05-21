Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что после "победы" сразу же отправится в Севастополь. Также он убеждён, что у жителей Крыма "видоизменённая психика". Более того, "определённые люди" должны быть "физически уничтожены", подчеркнул Буданов.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал высказывания украинского генерала и отметил, что подобные выражения говорят о его слабоумии.
"Он похож на настоящего зомби из американских фильмов ужасов, который ненавидит человечество и всё живое, таких лечить от слабоумия бесполезно, только осиновый кол или современный его аналог — ракета "Кинжал" — поможет", — сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.