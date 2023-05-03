Депутат Шеремет призвал нанести удар по резиденции Зеленского в Киеве

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Украинские беспилотники попытались атаковать кремлёвскую резиденцию президента России Владимира Путина. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Москве следует ответить на провокации киевского режима аналогичным образом. Он призвал нанести ракетные удары по резиденции Владимира Зеленского в Киеве.

Фото: .thetimes.co.uk

Шеремет подчеркнул, что Украиной руководят террористы, с которыми бессмысленно вести переговоры. Руководство киевского режима необходимо "быстро и беспощадно" уничтожать, заявил он.

"Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты — улица Банковая, 11, где находится так называемая администрация президента Украины", — сказал РИА Новости Шеремет.

Депутат отметил, что сейчас Зеленскому "стоит начинать бояться".

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