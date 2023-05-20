Снайперы ВСУ сознательно вели огонь по мирному населению Артёмовска

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские снайперы в Артёмовске открывали огонь по мирным жителям города. Об этом рассказали эвакуированные беженцы.

Фото: regnum.ru

Одна из пожилых женщин отказалась прятаться в укрытии и осталась дома, потому что не могла бросить свою кошку. Однако в её дом отправили работать снайпера.

"Выходила женщина. Я её убил. Я не буду смотреть кто. Я говорю всем — куда бы вы не вышли, на какую сторону, вас задвухсотят. Понятно всем?!" — процитировали слова боевика ВСУ местные жители.

Беженцы убеждены, что украинские снайперы стреляли по гражданским сознательно со своих позиций. Один из жителей рассказал, что ночью 15 апреля был сильный обстрел. Люди спрятались в подвале, однако после прекращения огня мужчина решил выйти.

"Только я вышел из подвала — очередь из разрушенного интерната. Там сидели войска ВСУ. Воины эти… Доблестные… Две пули. В плечо", — рассказал беженец в беседе с РИА Новости.