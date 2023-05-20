Украинские силовики задерживали людей, которые читали российские СМИ, социальные сети и Telegram-каналы. Об этом рассказала женщина, эвакуированная из Артёмовска. Беженка отметила, что полицейские проверяли карманы, документы и телефоны. У одного из местных жителей они нашли то, что им не понравилось.
"Просто забрали мужчину. Заломали жёстко, руки за спину и увели. Куда увели? Мы не знаем", — вспоминает женщина.
Несмотря на угрозу безопасности все жители регулярно читали "запрещённую" прессу, но были вынуждены тщательно скрывать это от представителей украинских властей и военных.
"Сразу всё удаляешь, потому что боишься. Телефон проверяли всё время. Независимо — женщина это, мужчина. Независимо — это молодые люди, либо взрослые. Проверяли всё", — рассказала беженка в беседе с РИА Новости.
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