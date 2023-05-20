Россия никогда не проявляла враждебность по своей инициативе. Однако сейчас Москва вынуждена отвечать на объявленную ей войну. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что у России достаточное число союзников, но "та сторона баррикад" разделяет желающих жить в интересах своих народов от тех, кто хочет жить за счёт других.
"Мы вынуждены отвечать твёрдо, принципиально, последовательно на объявленную нам войну", — указал министр во время заседания XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.
Ранее Лавров заявил, что Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль не разговорами, а действиями.
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