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Глава МИД Лавров заявил, что Россия вынуждена отвечать на объявленную ей войну

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Мир

Россия никогда не проявляла враждебность по своей инициативе. Однако сейчас Москва вынуждена отвечать на объявленную ей войну. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД Лавров заявил, что Россия вынуждена отвечать на объявленную ей войну
Фото: Flickr.com/ МИД России

Он подчеркнул, что у России достаточное число союзников, но "та сторона баррикад" разделяет желающих жить в интересах своих народов от тех, кто хочет жить за счёт других.

"Мы вынуждены отвечать твёрдо, принципиально, последовательно на объявленную нам войну", — указал министр во время заседания XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

Ранее Лавров заявил, что Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль не разговорами, а действиями. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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