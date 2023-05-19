Барака Обаму и ещё 499 американцев включили в российский стоп-лист

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В ответ на регулярно вводимые санкции, Россия закрывает въезд для 500 американцев. В их числе и бывший президент США Барак Обама.

Фото: kremlin.ru

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, санкции, по замыслу Вашингтона, должны нанести России максимальный ущерб, "персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны".

А потому в порядке контрмер въезд в Российскую Федерацию закрывается для 500 американцев.

Помимо Обамы, это действующие руководители различных уровней исполнительной власти, экс-чиновники вроде куратора Белого дома по борьбе с "российской дезинформацией" Нина Янкович, впервые избранные на ноябрьских выборах-2022 сенаторы и конгрессмены.

Также в числе тех, кому запрещён въезд в РФ — эксперты и сотрудники "аналитических" центров, причастные к распространению русофобских установок и фейков, а также главы компаний, поставляющих вооружения режиму в Киеве, отмечается в сообщении МИД РФ.

Кроме того, в список включили представителей властных и правоохранительных структур, кто "непосредственно причастен к преследованиям инакомыслящих по следам так называемого "штурма Капитолия"".

Напомним, по состоянию на февраль 2023 года в российском стоп-листе было 1344 гражданина США. Отдельные списки предусмотрены для граждан Великобритании и государств Евросоюза.