В ответ на регулярно вводимые санкции, Россия закрывает въезд для 500 американцев. В их числе и бывший президент США Барак Обама.
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, санкции, по замыслу Вашингтона, должны нанести России максимальный ущерб, "персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны".
А потому в порядке контрмер въезд в Российскую Федерацию закрывается для 500 американцев.
Помимо Обамы, это действующие руководители различных уровней исполнительной власти, экс-чиновники вроде куратора Белого дома по борьбе с "российской дезинформацией" Нина Янкович, впервые избранные на ноябрьских выборах-2022 сенаторы и конгрессмены.
Также в числе тех, кому запрещён въезд в РФ — эксперты и сотрудники "аналитических" центров, причастные к распространению русофобских установок и фейков, а также главы компаний, поставляющих вооружения режиму в Киеве, отмечается в сообщении МИД РФ.
Кроме того, в список включили представителей властных и правоохранительных структур, кто "непосредственно причастен к преследованиям инакомыслящих по следам так называемого "штурма Капитолия"".
Напомним, по состоянию на февраль 2023 года в российском стоп-листе было 1344 гражданина США. Отдельные списки предусмотрены для граждан Великобритании и государств Евросоюза.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.