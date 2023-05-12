Соседов объяснил, почему Пугачёвой не имеют права запретить приезжать в Россию

По мнению музыкального критика Сергея Соседова, у российских властей нет права на введение запрета на въезд в Россию для певицы Аллы Пугачёвой.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Критик напомнил, что многие уехавшие из РФ артисты поняли, что они никому не нужны за границей. Это же касается Пугачёвой и Израиля, где Примадонна просто затерялась среди огромного количества русскоговорящих граждан.

При этом эксперт считает, что Пугачёва имеет право приезжать в Россию, когда захочет, так как это её родина. Кроме того, от певицы никто не слышал каких-либо антироссийских речей и заявлений, добавил он.

"Если поднимать тему с ее возвращением в Россию — поездками "туда-сюда", я считаю, она вправе это делать. Это ее страна, я не помню, чтобы она "толкала" антироссийские речи и лозунги, поэтому ей не могут запретить посещать Россию", — заявил Соседов в разговоре с "Вечерней Москвой".

Кроме того, критик полагает, что Пугачёва время от времени возвращается в Россию, чтобы привлечь внимание к своей персоне и заставить снова говорить о себе.

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