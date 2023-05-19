Армия США могла понести потери в личном составе при ударе ракеты ВС РФ по ЗРК Patriot в Киеве. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Если уничтожается батарея Patriot в окрестностях Киева, что на самом деле и произошло, то ликвидируется и находящийся рядом персонал. Я уверен, что мы потеряли там своих военных", — предположил эксперт.
Во вторник Минобороны РФ объявило о том, что российские военные применили гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" для успешного уничтожения многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) и пяти пусковых установок ЗРК Patriot.
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