Полковник Макгрегор допустил, что армия США потеряла военнослужащих вместе с ЗРК Patriot в Киеве

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Армия США могла понести потери в личном составе при ударе ракеты ВС РФ по ЗРК Patriot в Киеве. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Фото: Kremlin.ru

"Если уничтожается батарея Patriot в окрестностях Киева, что на самом деле и произошло, то ликвидируется и находящийся рядом персонал. Я уверен, что мы потеряли там своих военных", — предположил эксперт.

Во вторник Минобороны РФ объявило о том, что российские военные применили гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" для успешного уничтожения многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) и пяти пусковых установок ЗРК Patriot.