Украинский оппозиционный политик Лазарев рассказал, почему пропал Залужный

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Украинский оппозиционный политик Александр Лазарев в своём недавнем выступлении на канале "Крым 24" рассказал о серьёзном конфликте между главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным и администрацией президента.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Лазарев заявил, что Залужный столкнулся с противостоянием как с администрацией президента Владимира Зеленского, так и с главой украинской разведки Кириллом Будановым.

По словам Лазарева, ситуация обострилась из-за геополитических расхождений между США и Великобританией в отношении Украины. Залужный, по словам политика, является проамериканским генералом, курируемым Пентагоном, в то время как Ермак и Буданов ориентируются на британскую разведку Ми-6. Эти различия создают напряженность во внутренней системе власти.

Лазарев отмечает, что конфликт протекает в форме взаимных обвинений и скрытых манипуляций. Он утверждает, что активы и влияние внутри страны стали объектом борьбы между участниками конфликта, которые стремятся захватить контроль над ними.

"Я не владею информацией где он, но я владею информацией, что там довольно серьёзный конфликт и битва за активы, которые пока ещё не успели вывести", — заявил Лазарев.