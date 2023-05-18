EADaily: сторонники Кремля в Латвии молча радикализируются

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В Латвии стало меньше видимых сторонников Кремля, при этом оставшиеся молча радикализируются. Об этом заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим вопросам Янис Сартс, сообщает EADaily.

Фото: facebook.com/ 16marts

По мнению натовского аналитика, к тем, кто прославляет российский опыт, необходимо продолжать относиться строго. Эксперт в итоге свёл рассуждения к тому, что победа Украины окажет крайне разрушительное воздействие на Россию.

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