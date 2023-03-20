В Латвии набирает ход оскорбительный для президента страны флешмоб

0:28 Your browser does not support the audio element. Мир

В латвийских соцсетях набирает популярность новый флешмоб. Жители массово пишут на евробанкнотах ругательства в адрес президента республики Эгилса Левитса и премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Об этом сообщает EADaily.

Пользователи покрывают европейские денежные купюры нецензурными словами по-русски в адрес руководителей государства, фотографии испорченных банкнот затем публикуют в Сети.