В НАТО боятся, что Россия может перерезать Западу подводные интернет-кабели

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Директор британского Центра исследования конфликтов Кир Джайлз рассказал, каких действий России сегодня больше всего боятся в НАТО. Эксперт считает, что в Альянсе страшатся диверсий с подводными интернет-кабелями со стороны РФ, пишет EADaily.

Фото: tripterator.ru

По словам Джайлза, на Западе не исключают, что российский корабль, который часто можно видеть вблизи Калининградской области и в Выборгском заливе, появляется там не просто так. В НАТО полагают, что находящиеся на нём российские специалисты вполне могут перерезать подводные интернет-кабели.

Эксперт посетовал, что на Западе не ставят этот вопрос как приоритетный в повестке. Помимо всего прочего, если Москва захочет сделать что-нибудь подобное, Альянс едва ли ей помешает.

"На самом деле Запад ничего не может с этим поделать, потому что с технической точки зрения мы не сможем воевать [в этой сфере]", — заключил Джайлз.