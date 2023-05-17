Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В РПЦ создали молитву для поиска работы
Рамзан Кадыров рассказал, как отнял коня Зазу у СБУ не заплатив выкуп
Десантники ВС РФ разгромили отряд белорусских наёмников ВСУ в Артёмовске
В Приморье обнаружили источник опасной инфекции
Express: после попадания по ЗРК Patriot в Киеве на Западе будут прислушиваться к российским источникам
На газопроводе в селе Запорожской области нашли взрывное устройство
Володин приехал в Белоруссии с рабочим визитом
Страны Евросоюза потребовали компенсацию поставок боеприпасов Украине на 650 миллионов евро
Эксперты назвали продукты, которые снижают сахар в крови

Профессор Василий Узун: снятие ограничений в отношении экспорта российского зерна важно для граждан всего мира

2:08
Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается ещё на два месяца. Данная инициатива важна для России, поскольку позволяет снять хотя бы часть ограничений, которые препятствуют экспорту. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор Василий Узун.

Профессор Василий Узун: снятие ограничений в отношении экспорта российского зерна важно для граждан всего мира
Фото: Fotodom.ru/DP

Он сообщил, что существует множество косвенных санкций, которые мешают российскому экспорту. Среди них валютные ограничения, невозможность входа для некоторых кораблей в порты многих государств, сильное удорожание страховки судов.

У России имеются трудности с вывозом за границу не только продовольствия, но и минеральных удобрений. В реализации последних наша страна выступает самым крупным в мире экспортёром. Поэтому важно договориться о том, что снимается хотя бы часть косвенных ограничений.

"Мы продаём самую дешёвую продовольственную продукцию: зерно и масло. Это самые насыщенные энергией продукты и самые дешёвые. Одна килокалория за масло и хлеб стоит 1,5 рубля, а, допустим, за помидоры тепличные 70 рублей, за говядину — 30 с лишним рублей и так далее. У нас бы всё купили, и людям нужно, мы действительно оказываем миру большую помощь в ограничении голода. Вклад нашей страны в это дело просто неоценим", — отмечает Узун.

Однако в сложившихся условиях возникают помехи со всех сторон. В результате возникают угрозы как для России, так и для потребителей, поскольку последним приходится платить дополнительно. Зерновая сделка необходима всем, отмечает эксперт.

Узун сообщил, что сырьё вывозится через коридоры Чёрного моря за Турцией. Анкара пропускает и Россию, и Украину. Турция заинтересована в продлении зерновой сделки, поскольку сама выигрывает от этого очень много, заключил эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Кинжалы" и "Калибры" громят Киев: нанесён самый мощный удар с начала СВО

Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.

ВКС России 16 мая нанесли самый мощный удар по Киеву с начала СВО "Кинжалами" и "Калибрами"
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ
Туристов предупредили об опасностях на курортах Турции
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин
"Тёмные традиции" Берлина. Германия снова воюет с Россией
Две подлодки разрушены. На дне океана нашли тысячи опасных вулканов
Российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Последние материалы
Политолог рассказал, кто на самом деле управляет Штатами
CNN: в США заявили о "небольших повреждениях" системы Patriot после удара российского "Кинжала"
Нищенство и бедность — не одного поля ягода
"Турпром": гражданка из РФ проинформировала об отдыхе в отеле "для взрослых" в Турции
Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах"
Диетолог: мёд не рекомендуется всем без исключения
РВ: боевики ВСУ вышли из подвала у Бахмута и сразу попали под огонь армии России
Пропагандист Бутусов раскритиковал главу разведки Украины: остров Змеиный ударил по Киеву
МК: Клинцевич объяснил, почему ПВО Польши испугалась ударившего по Киеву "Кинжала"
В Киеве заявили, что США переложат ответственность за Украину на Европу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников