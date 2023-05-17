Профессор Василий Узун: снятие ограничений в отношении экспорта российского зерна важно для граждан всего мира

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается ещё на два месяца. Данная инициатива важна для России, поскольку позволяет снять хотя бы часть ограничений, которые препятствуют экспорту. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор Василий Узун.

Фото: Fotodom.ru/DP

Он сообщил, что существует множество косвенных санкций, которые мешают российскому экспорту. Среди них валютные ограничения, невозможность входа для некоторых кораблей в порты многих государств, сильное удорожание страховки судов.

У России имеются трудности с вывозом за границу не только продовольствия, но и минеральных удобрений. В реализации последних наша страна выступает самым крупным в мире экспортёром. Поэтому важно договориться о том, что снимается хотя бы часть косвенных ограничений.

"Мы продаём самую дешёвую продовольственную продукцию: зерно и масло. Это самые насыщенные энергией продукты и самые дешёвые. Одна килокалория за масло и хлеб стоит 1,5 рубля, а, допустим, за помидоры тепличные 70 рублей, за говядину — 30 с лишним рублей и так далее. У нас бы всё купили, и людям нужно, мы действительно оказываем миру большую помощь в ограничении голода. Вклад нашей страны в это дело просто неоценим", — отмечает Узун.

Однако в сложившихся условиях возникают помехи со всех сторон. В результате возникают угрозы как для России, так и для потребителей, поскольку последним приходится платить дополнительно. Зерновая сделка необходима всем, отмечает эксперт.

Узун сообщил, что сырьё вывозится через коридоры Чёрного моря за Турцией. Анкара пропускает и Россию, и Украину. Турция заинтересована в продлении зерновой сделки, поскольку сама выигрывает от этого очень много, заключил эксперт.