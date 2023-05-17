RTL: пилот НАТО рассказал о встрече с истребителем ВКС РФ над Балтикой

Истребители ВКС РФ и боевые самолёты НАТО всё чаще встречаются над Балтийским морем. Об этом заявил французский журналист Брайс Дюжени.

Фото: Вадим Савицкий

Один из пилотов Североатлантического альянса рассказал о контакте с российским лётчиком. 16 декабря 2022 года французский истребитель Rafale поднялся в воздух после сигнала тревоги. Радары засекли, как неизвестный самолёт вылетел из Калининграда и направился в сторону Прибалтики.

После сближения с самолётом лётчик НАТО выяснил, что перед ним — сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Французский Rafale подошёл к своему оппоненту на максимальное расстояние. Более того, между пилотами установился визуальный контакт.

"Я вижу его кабину, и мы смотрим друг на друга. В международном сообществе лётчиков-истребителей всегда было уважительное отношение друг к другу. Наша цель — сделать так, чтобы он не интерпретировал наши действия как стремление к эскалации", — рассказал пилот в беседе с RTL.

Затем Rafale сопроводил российский самолёт и вернулся на базу.

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