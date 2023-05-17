Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывание венгерского специалиста по вопросам безопасности Дьердя Ногради, который пригрозил Киеву пятой статьёй Североатлантического альянса из-за плана устроить подрыв нефтепровода "Дружба".
Она отметила, что эксперт счёл намерения украинского президента Владимира Зеленского "нападением на Венгрию и, следовательно, на НАТО". Комментируя это заявление, Захарова вспомнила о недавних разрушениях на "Северных потоках".
"И ничего. Только руками натовские страны развели и сделали вид, что так и было", — пояснила дипломат в Telegram-канале.
Представитель МИД добавила, что за полгода до теракта американский президент Джо Байден обещал уничтожить эту инфраструктуру, однако никто не воспринял слова политика всерьёз. По её мнению, все угрозы в адрес Зеленского бессмысленны.
"Угрожать киевскому режиму Североатлантическим альянсом — это как пугать ежа… лесными ягодами и грибами", — резюмировала Захарова.
Ранее Ногради сообщил, что подрыв Украиной трубопровода "Дружба" рассматривался бы как агрессия против НАТО. Эксперт подчеркнул: Киев обязан гарантировать транзит, даже если находится в состоянии конфликта с кем-либо.
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