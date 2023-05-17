Украина была на пороге войны со странами Североатлантического альянса, когда планировала подорвать российский нефтепровод "Дружба", заявили аналитики. У НАТО не было бы выбора, как назвать подобный шаг агрессией против блока.
Ранее американские СМИ сообщили, что за закрытыми дверями в Киеве обсуждался подобный сценарий.
Если бы теракт произошёл, это стало бы нападением на одну из стран альянса — Венгрию.
"Они хотели, образно говоря, напасть на страну альянса, но взорвав нефтепровод, чтобы поставить венгерскую промышленность в тяжёлое положение", — заявили венгерские аналитики изданию Magyar Nemzet.
В таком случае Венгрия обратилась бы к пятой статье НАТО о коллективной защите члена Североатлантического альянса. И Блок вынужден бы был дать ответ.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.