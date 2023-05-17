Magyar Nemzet: подрыв российского трубопровода "Дружба" Украиной стал бы агрессией против НАТО

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Украина была на пороге войны со странами Североатлантического альянса, когда планировала подорвать российский нефтепровод "Дружба", заявили аналитики. У НАТО не было бы выбора, как назвать подобный шаг агрессией против блока.

Фото: commons.wikimedia. org

Ранее американские СМИ сообщили, что за закрытыми дверями в Киеве обсуждался подобный сценарий.

Если бы теракт произошёл, это стало бы нападением на одну из стран альянса — Венгрию.

"Они хотели, образно говоря, напасть на страну альянса, но взорвав нефтепровод, чтобы поставить венгерскую промышленность в тяжёлое положение", — заявили венгерские аналитики изданию Magyar Nemzet.

В таком случае Венгрия обратилась бы к пятой статье НАТО о коллективной защите члена Североатлантического альянса. И Блок вынужден бы был дать ответ.

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