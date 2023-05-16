Пользователи Twitter* раскритиковали слова президента Украины Зеленского о просьбе Путина

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Пользователи Twitter* возмутились после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин должен просить пощады. Они были сказаны им на вручении премии имени Карла Великого в Германии.

Фото: Телеграм

"Самая большая катастрофа — это вы, уважаемый Зеленский", — написал один из пользователей.

Также комментаторы отметили, что именно с согласия Зеленского США и НАТО превратили украинцев в "пушечное мясо для прокси-конфликта".

"Путин, наверное, сейчас смеется, когда слышит, как Зеленский говорит всякую чушь!" — заключили читатели.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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