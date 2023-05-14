Французский политик Филиппо: мир должен знать, что Зеленский безумен

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Мировая общественность должна задуматься о том, с кем имеет дело — французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо обратил внимание на неадекватность украинского лидера Владимира Зеленского после того, как американское издание Washington Post предало огласке данные о взаимоотношениях внутри киевской власти.

Фото: Телеграм

"Сегодня газета Washington Post опубликовала документы о внутренней ситуации на Украине. В них говорится о безумном Зеленском, кричащим на своих соратников, которые пытаются умерить его пыл по поводу нападения на Россию и даже Венгрию", — написал Филиппо в Twitter*.

Бывший европарламентарий считает, что мир не должен оставить без внимания эти новые данные о Зеленском и сделать соответствующие выводы.

13 мая в Washington Post появилась статья, в которой приводилась личная переписка Зеленского, содержавшаяся в утекших в сеть секретных материалах Пентагона. Оказалось, что в кулуарах украинский президент призывал к подрыву трубопровода "Дружба" и оккупации приграничных российских регионов.

Судя по этим документам, истинная личность Зеленского идёт вразрез с его образом "спокойного и стойкого" лидера, здесь он выглядит как человек, идущий на поводу у своих "агрессивных инстинктов".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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