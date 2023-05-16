Politico: в бюджете США осталось $6 млрд на военную поддержку Киева, они кончатся уже летом

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Конгресс США только в декабре одобрил выделение из бюджета страны 48 миллиардов долларов на поддержку Украины, но большая часть этих денег уже потрачена, сообщают американские СМИ.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

По словам финансовых аналитиков, провести через верхнюю палату парламента подобную сумму для Киева вновь практически нереально.

Многие американские конгрессмены намерены продолжать поддерживать украинские власти, но в текущих реалиях задача кажется невыполнимой, отмечают эксперты.

"Это не тот конгресс, который утвердил последнюю крупную партию денег, и это не тот же набор обстоятельств", — подчёркивает издание Politico.

Авторы материала напомнили, что в одобренном членами парламента бюджете осталось всего шесть миллиардов долларов, и деньги иссякнут уже к середине лета.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.