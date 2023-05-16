Конгресс США только в декабре одобрил выделение из бюджета страны 48 миллиардов долларов на поддержку Украины, но большая часть этих денег уже потрачена, сообщают американские СМИ.
По словам финансовых аналитиков, провести через верхнюю палату парламента подобную сумму для Киева вновь практически нереально.
Многие американские конгрессмены намерены продолжать поддерживать украинские власти, но в текущих реалиях задача кажется невыполнимой, отмечают эксперты.
"Это не тот конгресс, который утвердил последнюю крупную партию денег, и это не тот же набор обстоятельств", — подчёркивает издание Politico.
Авторы материала напомнили, что в одобренном членами парламента бюджете осталось всего шесть миллиардов долларов, и деньги иссякнут уже к середине лета.
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