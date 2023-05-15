Украинский президент Владимир Зеленский признался во время визита в Великобританию, что Украина ещё не готова к заявленному контрнаступлению, и ей нужно ещё время на подготовку.
Глава Украины уточнил, что им нужно не так много времени, а детали подготовки он пока раскрыть не может.
"Нам очень нужно время, не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Я не могу поделиться с вами деталями… Мы должны готовиться", — сказал Зеленский.
Ранее украинский лидер уже говорил, что анонсированное Киевом контрнаступление откладывается, потому что если его начать прямо сейчас, ВСУ понесут очень большие потери.
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