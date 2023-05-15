Зеленский попросил у Запада "ещё немного времени" на подготовку к контрнаступлению

0:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский президент Владимир Зеленский признался во время визита в Великобританию, что Украина ещё не готова к заявленному контрнаступлению, и ей нужно ещё время на подготовку.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Глава Украины уточнил, что им нужно не так много времени, а детали подготовки он пока раскрыть не может.

"Нам очень нужно время, не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Я не могу поделиться с вами деталями… Мы должны готовиться", — сказал Зеленский.

Ранее украинский лидер уже говорил, что анонсированное Киевом контрнаступление откладывается, потому что если его начать прямо сейчас, ВСУ понесут очень большие потери.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.