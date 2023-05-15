Губернатор Севастополя Развожаев обвинил Зеленского во лжи по поводу состояния Крыма

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев с возмущением отреагировал на слова украинского президента Владимира Зеленского о якобы плачевном состоянии Крыма.

Фото: most.life

Развожаев подчеркнул, что сказанное Зеленским — ложь от первого до последнего слова.

До этого Зеленский в беседе с итальянскими журналистами сообщил, что Крым "вообще не развивается" с тех пор, как стал российским, что на полуострове якобы полностью отсутствует экономический и туристический подъём. Зеленский отметил, что только Киев сможет, наконец, заняться развитием Крыма, и будет вынужден делать это долго из-за "запущенного" состояния полуострова.

Глава региона назвал очередной ложью заявление Зеленского о том, что "на полуострове ничего нет", и предложил крымчанам показать всему миру, как выглядит сегодня настоящая жизнь на полуострове.

"Предлагаю всем поступить просто: вместо того, чтобы злиться на эти заявления, отправляйте Зеленскому на его страничках в социальных сетях ролик о девятилетии Севастополя в родной гавани. Давайте расскажем и покажем как в Крыму ничего нет, а заодно и весь мир пусть посмотрит", — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

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