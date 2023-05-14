Bild: Зеленский забыл в Берлине свой телефон

Украинский лидер Владимир Зеленский чуть не оставил в Берлине свой смартфон. Об этом пишет немецкое издание Bild*.

Фото: Youtube

"После встречи с Шольцем Зеленский сел в вертолет. Когда двери были уже закрыты и все готово к вылету он понял, что сотовый остался в салоне машины", — говорится в материале журналиста Фабиана Мацерата.

Украинский президент забыл свой телефон вместе с пауэрбанком в машине, отвозившей его на встречу с канцлером. Зеленский обнаружил пропажу только уже находясь в вертолёте по дороге в аэропорт. Из-за этого инцидента вылет ненадолго отложили, чтобы полицейские смогли вернуть президенту Украины забытые им гаджеты.

В итоге сотрудники полиции в самый последний момент подбежали к вертолёту и вручили ему телефон и пауэрбанк.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.