В Сети призвали Зеленского уйти в отставку после его слов о Путине: "Это катастрофа"

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ему "не о чем разговаривать" с президентом России Владимиром Путиным. Пользователи Сети прокомментировали очередную реплику лидера Незалежной и подчеркнули, что он действительно не будет вести переговоры, поскольку это должен делать Вашингтон.

Фото: lentka.com

"Он хочет подождать, пока никого не останется, прежде чем вести переговоры? Может лучше подать в отставку?" — написал один из комментаторов.

Другой юзер допустил, что после этой фразы Запад даст Зеленскому Нобелевскую премию мира.

"Это катастрофа", — указал он.

Пользователи Сети убеждены, что переговорный процесс начнётся после того, как президент США Джо Байден и его команда "моргнут".

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