Политолог Марков описал "устрашающий план" США по поводу России

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Страны коллективного Запада опасаются, что украинский конфликт может перерасти в ядерную войну. На этом фоне Вашингтон разработал особый план по поводу Москвы. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

Фото: Telegram

Он убеждён, что американцы ждут контрнаступления ВСУ, затем они намерены заморозить российско-украинский конфликт на год в преддверии президентских выборов. По словам политолога, США планируют запустить переговорный процесс уже этой осенью.

"Они не хотят, чтобы Джо Байден выглядел как человек, угрожающий ядерным уничтожением Америки. В таком случае за него никто не проголосует", — объяснил Марков в беседе с "МК".

Эксперт отметил, что реальный расклад на ближайшее будущее зависит только от действий России. В случае развития негативного сценария у Вашингтона подготовлен "устрашающий план".

"Они хотят поставить у нас своё марионеточное правительство и дальше запустить точно такой же процесс, как ранее был запущен на Украине. Как из Украины делали "Антироссию", так из России хотят сделать "Антикитай", чтобы потом руками России воевать с Китаем", — указал политолог.

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