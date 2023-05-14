Украинский лидер Владимир Зеленский после пребывания в Германии, в которой он сейчас находится, отправится во Францию. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Журналисты уточнили, что в Париже Зеленский будет уже вечером в воскресенье.
"Владимир Зеленский ожидается в Париже во второй половине дня в воскресенье", — сообщил телеканал, ссылаясь на свои источники.
В Париже ожидается встреча украинского президента с премьер-министром Франции Элизабет Борн и главой МИД страны Катрин Колонной. Пребывание во французской столице завершится для Зеленского беседой с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Зеленский уже побывал в Италии и Ватикане 13 мая, а 14 мая утром направился в Германию.
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