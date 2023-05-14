BFMTV: после Германии Зеленский отправится во Францию

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский после пребывания в Германии, в которой он сейчас находится, отправится во Францию. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Фото: MK.ru

Журналисты уточнили, что в Париже Зеленский будет уже вечером в воскресенье.

"Владимир Зеленский ожидается в Париже во второй половине дня в воскресенье", — сообщил телеканал, ссылаясь на свои источники.

В Париже ожидается встреча украинского президента с премьер-министром Франции Элизабет Борн и главой МИД страны Катрин Колонной. Пребывание во французской столице завершится для Зеленского беседой с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Зеленский уже побывал в Италии и Ватикане 13 мая, а 14 мая утром направился в Германию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.