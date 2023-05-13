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HS: жители Финляндии жалуются — их больше не пускают в Россию

2:09
Мир

Как сообщили некоторые жители Финляндии, их более не пускают в России, говорится в материале, опубликованном в издании Helsingin Sanomat (HS).

HS: жители Финляндии жалуются — их больше не пускают в Россию
Фото: tourprom.ru

Как отмечается в материале, проблемы у граждан Финляндии начались в минувший четверг. Пограничники аннулируют российские визы у финнов и разворачивают жителей соседней страны обратно.

Один из собеседников издания сообщил, что 12 мая он решил отправиться в Выборг, чтобы заправить машину и купить продукты — в России они существенно дешевле и так делают многие жители финских приграничных территорий.

На российской границе этого человека попросили указать, кто ему выдал визу. Мужчина сказал, что купил её у финской компании, после чего его попросили указать приглашающую сторону в России.

"Я не смог бы правильно написать имя пригласившего, потому что не знаю русского языка", — сообщил экономный житель сопредельного государства. В итоге ему вернули паспорт с аннулированной визой.

При этом, отметил мужчина, выезжавший параллельно с ним гражданин Эстонии смог пересечь границу.  Как и те, у кого имеется двойное гражданство. 

В этой связи финское издание отмечает, что граждане этой страны часто ездят в Россию за бензином или покупками по деловой визе, поскольку российская туристическая виза однократная.

Однако согласно российскому законодательству, посещение заправочной станции или магазина не соответствует требованиям командировки по деловой визе.

Ранее на российской границе на подобные несоответствия смотрели сквозь пальцы. Но после того, как Финляндия вступила в НАТО, да и общей крайне недружественной политики этого государства по отношению к нашей стране, и на такие вещи, надо полагать, будут теперь обращать крайне пристальное внимание.

Впрочем, насколько массовый характер приобретёт аннулирование российских виз у финских граждан, пока неясно. Российская сторона официально никак не комментировала ситуацию. 

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Финляндия и Швеция в НАТО – Чем ответит Москва?
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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