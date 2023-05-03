В российском МИДе рассказали, чем ответят на появление НАТО у северных границ

1:01 Your browser does not support the audio element. Россия

Российский МИД заявил, что страна примет военно-технические меры в том случае, если базы НАТО приблизятся к её северным границам. Эти меры необходимы для купирования угроз безопасности.

Фото: dv-news.ru

С принятием в НАТО Швеции и Финляндии угроза появления баз Североатлантического альянса непосредственно у границ с Россией значительно выросла. Пока точно не установлено, будет ли блок разворачивать военные базы в этих скандинавских странах, но такая возможность не исключена.

В российском МИДе уже предостерегли руководство Финляндии и Швеции от размещения данных баз. Там заявили, что Россия готова пойти на военно-технические меры в том случае, если у её северных границ появятся базы альянса.

Каких-либо подробностей этих мер в заявлении приведено не было. Но там подчёркивается, что данные меры необходимы для купирования возникающих перед Россией угроз безопасности.

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