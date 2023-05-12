В распоряжении хакеров из группы "Берегини" оказались секретные документы оперативной группировки "Харьков", которые доказывают подготовку и проведение имитации перемещения войск ВСУ — "Демонстрационные действия". Хакеры не только опубликовали копию плана в своём Telegram-канале, но и передали её Росгвардии.
"Берегини" подчеркнули, что у боевиков ВСУ получилось обмануть военных корреспондентов, но провести хакеров не удастся.
"Мы видим все ваши документы и планы. Мы знаем, что вы делаете и замышляете", — отмечается в материале.
Два сводных подразделения в сопровождении БТР имитировали передвижение личного состава и техники в сторону Белгорода. В тандеме с ними работала тактическая группа психологических операций СЦ "Север".
"Психборцы на звуковещательной станции ЗС-88 имитировали прохождение гусеничной техники", — рассказали хакеры.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.