Хакеры "Берегини" рассказали, как ВСУ сымитировали наступление на Белгород

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В распоряжении хакеров из группы "Берегини" оказались секретные документы оперативной группировки "Харьков", которые доказывают подготовку и проведение имитации перемещения войск ВСУ — "Демонстрационные действия". Хакеры не только опубликовали копию плана в своём Telegram-канале, но и передали её Росгвардии.

Фото: n4k.ru

"Берегини" подчеркнули, что у боевиков ВСУ получилось обмануть военных корреспондентов, но провести хакеров не удастся.

"Мы видим все ваши документы и планы. Мы знаем, что вы делаете и замышляете", — отмечается в материале.

Два сводных подразделения в сопровождении БТР имитировали передвижение личного состава и техники в сторону Белгорода. В тандеме с ними работала тактическая группа психологических операций СЦ "Север".

"Психборцы на звуковещательной станции ЗС-88 имитировали прохождение гусеничной техники", — рассказали хакеры.

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