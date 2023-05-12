Накануне украинская армия начала контрнаступление. Боевики ВСУ активизировались сразу на нескольких направлениях, начали прорывать линии соприкосновения, а также перебрасывать колонны танков к Белгороду. Однако позже выяснилось, что разрекламированный "контрнаступ" состоялся не в реальности, а в Telegram-каналах. Затем Минобороны официально опровергло распространявшуюся информацию.
Обозреватель Ирина Алкснис в материале для РИА Новости назвала три версии происходящего: успешная работа ЦИПСО, истерика военных корреспондентов на ровном месте или ретроградный Меркурий. Многие эксперты призвали ввести в России жёсткую цензуру, перекрыть все неофициальные источники информации, а также ужесточить наказания для распространителей дезинформации.
"Ведь что произошло на самом деле? Буря в стакане воды. Доверять можно только официальным заявлениям, а даже самые популярные, уважаемые и вроде бы проверенные источники могут вводить в заблуждение, как ненамеренно, так и целенаправленно", — подчеркнула Алкснис.
Военные блогеры и военкоры должны задуматься, куда могут привести их "перфомансы" вроде вчерашнего, указала обозреватель. Многие из них действительно помогают обществу и солдатам на передовой, однако подобные вбросы подрывают доверие аудитории.
"Если так продолжится, дальше будет только хуже", — предупредила Алкснис.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.