РИА Новости: контрнаступление ВСУ началось не там, где его ожидали

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Накануне украинская армия начала контрнаступление. Боевики ВСУ активизировались сразу на нескольких направлениях, начали прорывать линии соприкосновения, а также перебрасывать колонны танков к Белгороду. Однако позже выяснилось, что разрекламированный "контрнаступ" состоялся не в реальности, а в Telegram-каналах. Затем Минобороны официально опровергло распространявшуюся информацию.

Фото: Телеграм-канал Алексея Арестовича

Обозреватель Ирина Алкснис в материале для РИА Новости назвала три версии происходящего: успешная работа ЦИПСО, истерика военных корреспондентов на ровном месте или ретроградный Меркурий. Многие эксперты призвали ввести в России жёсткую цензуру, перекрыть все неофициальные источники информации, а также ужесточить наказания для распространителей дезинформации.

"Ведь что произошло на самом деле? Буря в стакане воды. Доверять можно только официальным заявлениям, а даже самые популярные, уважаемые и вроде бы проверенные источники могут вводить в заблуждение, как ненамеренно, так и целенаправленно", — подчеркнула Алкснис.

Военные блогеры и военкоры должны задуматься, куда могут привести их "перфомансы" вроде вчерашнего, указала обозреватель. Многие из них действительно помогают обществу и солдатам на передовой, однако подобные вбросы подрывают доверие аудитории.

"Если так продолжится, дальше будет только хуже", — предупредила Алкснис.

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