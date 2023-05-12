Политолог Александр Асафов объяснил, почему Китай стремится к мирному урегулированию украинского конфликта.
По словам эксперта, Пекин заинтересован в нормализации мировых торговых отношений и снижении санкционного давления.
"Всё это возможно только в случае нормализации международной обстановки. Более того, Китай опасается роста напряжённости вокруг Тайваня, к которому в последнее время активно присматривается Вашингтон", — отметил Асафов в беседе с изданием "Лента.ру".
Политолог подчеркнул, что желание США создать новый пункт размещения сил НАТО в Японии является открытой демонстрацией того, где будет развиваться следующий виток напряженности.
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