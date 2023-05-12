Дмитрий Рогозин объяснил, почему ВКС РФ не уничтожают спутники Starlink на Украине

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У России есть все необходимые средства, чтобы уничтожить спутники Starlink, которые обеспечивают противника связью. Однако в случае удара по американским аппаратам российские спутники также попадут под удар. Тогда украинский конфликт перерастёт в космическую войну. Об этом заявил руководитель группы военных советников "Царские волки", экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Фото: Rutube: Guide for Call of duty

"Если потребуется грохнуть, физически уничтожить орбитальную группировку противника или противников, всё в совокупности, мы это сделаем очень быстро. Только это casus belli, повод к войне", — подчеркнул он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Тогда будет уничтожена не только американская космическая группировка, но и российская. Кроме того, это противостояние может перерасти в полномасштабный конфликт Москвы и НАТО, предупредил Рогозин.

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