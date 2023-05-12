РИАН: российский газ начал разбивать Европу на части

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Накануне заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что была создана платформа AggregateEU, которая объединила многие страны и частные компании. Сейчас они находятся в шаге от объявления первого в истории Старого Света коллективного тендера на закупку природного газа, передаёт обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.

Фото: 9111.ru

Венгрия и Сербия решили укрепить своё энергетическое сотрудничество, несмотря на общеевропейские тенденции. Эти две страны собираются создать совместное предприятие для закупок газа, обособившись от Европы.

Оба этих события явно отражают напряжённость внутриполитических конфликтов, которые происходят за кулисами Европы. В ЕС мы наблюдаем процесс объединения стран по интересам. Проблемой в обоих случаях является российский газ, который, даже будучи выдавленным с рынка, продолжает оказывать негативное влияние на жизнь Европы в целом.

"Венгры с сербами — большие молодцы. Межгосударственное объединение, очевидно, создаётся с целью сохранить и нарастить закупки дешёвого российского газа, что повысит и энерговооружённость, и защиту от возможного шантажа со стороны братьев-европейцев", — отметил Савчук.

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