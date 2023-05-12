FT: Европа хочет снизить зависимость от России с помощью интернет-кабеля через Чёрное море

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В настоящее время связь стран ЕС с кавказскими государствами возможна через линии, находящиеся на территории России, что ставит Европу в зависимость от РФ.

Фото: diext.ru

Потому Еврокомиссия пришла к выводу, что Старый Свет нуждается в отдельном подводном интернет-кабеле через Чёрное море. Проект, оцениваемый в 45 миллионов евро, подразумевает прокладку 1100 километров оптоволоконного кабеля в международных черноморских водах.

Источники британского издания Financial Times уточнили, что идея обсуждается в Грузии и Евросоюзе уже с 2021 года, однако дискуссия стала более активной с началом украинского кризиса.

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