В настоящее время связь стран ЕС с кавказскими государствами возможна через линии, находящиеся на территории России, что ставит Европу в зависимость от РФ.
Потому Еврокомиссия пришла к выводу, что Старый Свет нуждается в отдельном подводном интернет-кабеле через Чёрное море. Проект, оцениваемый в 45 миллионов евро, подразумевает прокладку 1100 километров оптоволоконного кабеля в международных черноморских водах.
Источники британского издания Financial Times уточнили, что идея обсуждается в Грузии и Евросоюзе уже с 2021 года, однако дискуссия стала более активной с началом украинского кризиса.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.