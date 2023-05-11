Товары двойного назначения, торговля которыми запрещена с Россией, попросту "исчезают" во время транспортировки через территорию РФ, заявили американские эксперты.
К подобной санкционной продукции относятся детали для самолётов, газовые турбины, оптика и многое другое. Специалисты уверены, что европейские поставщики развернули "призрачную торговлю" с компаниями из России.
"Экспортные товары из ЕС на сумму более одного миллиарда долларов, на которые распространяются санкции, исчезли в пути к экономическим партнерам России", — пишет издание Financial Times.
Авторы материала отмечают, что продукция двойного назначения направлялась компаниям из Казахстана, Кыргызстана и Армении, но заказчики получили не больше половины поставок.
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