Троллинг по-польски: эксперт Трухачёв объяснил, зачем Варшава переименовала Калининград

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Варшава сколько угодно и как угодно может переименовывать города, если никому не вредит, заявил преподаватель РГГУ, эксперт по Польше Вадим Трухачёв. Однако за простым "троллингом" могут стоять большие планы поляков на Калининград.

Фото: tripterator.ru

Ранее Варшава заявила, что переименует Калининград в Крулевец.

"Поляки этот город веками называли Крулевец, поэтому они возвращают то название, которое для них привычнее, — пояснил эксперт Телеканалу "360". — Я бы напрягся только в том смысле, что Польша может иметь виды на Калининград. Но она могла бы это делать и в том случае, если бы этим переименованием не занималась".

Как подчеркнул Трухачёв, вероятно, город переименовали, чтобы полякам было проще его воспринимать на слух.

По словам политолога, советника РИСИ Дмитрия Буневича, подобный шаг похож на обычный "троллинг".

"Думаю, это некая попытка троллить нас. Но в общем и целом, ничего нового мы не увидели", — резюмировал политолог.

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