Экономист и бывший советник экс-лидера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что США прекратят финансовую поддержку Киева уже совсем скоро, с 1 июня.
Эксперт объяснил, что все уже очень устали от украинской повестки и потеряли интерес к проблемам этой "никому не нужной" страны.
"Ситуация с Украиной становится все более никому не нужной. Украина всем уже там неинтересна", — сказал Соскин в своём блоге на YouTube.
Экономист напомнил, что в США 1 июня может быть объявлен дефолт, а значит, финансовая ситуация в Вашингтоне осложнится, и расходы придётся сокращать.
"Как вы думаете, за счёт кого они будут сокращать расходы, не подскажете?" — задал вопрос Соскин.
Экономист уверен, что Украина как раз и является первым кандидатом, на котором можно сэкономить. Более того, эксперт полагает, что совсем скоро все западные партнёры Киева прекратят его финансирование.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.