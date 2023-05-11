Экс-советник Кучмы Соскин предсказал прекращение с 1 июня финансовой поддержки Киева со стороны США

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Экономист и бывший советник экс-лидера Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что США прекратят финансовую поддержку Киева уже совсем скоро, с 1 июня.

Фото: Вадим Савицкий

Эксперт объяснил, что все уже очень устали от украинской повестки и потеряли интерес к проблемам этой "никому не нужной" страны.

"Ситуация с Украиной становится все более никому не нужной. Украина всем уже там неинтересна", — сказал Соскин в своём блоге на YouTube.

Экономист напомнил, что в США 1 июня может быть объявлен дефолт, а значит, финансовая ситуация в Вашингтоне осложнится, и расходы придётся сокращать.

"Как вы думаете, за счёт кого они будут сокращать расходы, не подскажете?" — задал вопрос Соскин.

Экономист уверен, что Украина как раз и является первым кандидатом, на котором можно сэкономить. Более того, эксперт полагает, что совсем скоро все западные партнёры Киева прекратят его финансирование.

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