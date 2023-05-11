Sohu: Владимир Путин с лёгкостью разрушил военный план США на Украине

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Силы НАТО ускоренно разворачивают свои войска в Восточной Европе. Сейчас руководство Североатлантического альянса делает ставку не на оборону, а на попытку двустороннего удара по с сухопутного и с черноморского направлений. НАТО опасается, что российская армия проведёт успешную контратаку, разгромит ВСУ и продвинется на Запад. Об этом заявили китайские аналитики.

Фото: http:// putin.kremlin.ru

Изначально США разработали план против России, в котором принимала участие только Украина. По замыслу Вашингтона украинские войска должны были полностью истощить свои ресурсы и довести ВС РФ до такого же состояния. Тогда американцы планировали вмешаться в конфликт. Однако президент России Владимир Путин сорвал военный план США.

"Российская армия с самого начала сражалась только "одной рукой" и не бросала на Украину слишком много военных сил. Она практически не задействовала морской флот, да и авиация осталась почти не у дел", — указали авторы китайского издания Sohu.

Однако американский президент Джо Байден всё равно может совершить отчаянный шаг и вступить в прямое противостояние, предупредили аналитики. Вашингтон уже вложил десятки миллиардов в украинский конфликт, поэтому поражение Киева станет фатальным для Белого дома.

"Провал Украины — это провал США, соответственно, победа Украины — победа США. Возможно, день, когда НАТО начнет участвовать в конфликте, не так уж и далеко", — объяснили эксперты.

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