Die Welt*: НАТО приняло новую стратегию и приступает к войне с Россией на её земле

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Нахождение батальонов НАТО около российских границ должно было стать сигналом Москве, что нападение на одного из членов Североатлантического альянса повлечёт за собой ответ всего блока. Однако сейчас "стратегия сдерживания" утратила свою состоятельность. Об этом заявил публицист Клеменс Вергин в немецком издании Die Welt*.

Фото: discover24.ru

На фоне резкой эскалации украинского конфликта партнёры НАТО решили избрать новую стратегию противостояния России, согласно которой альянс должен с самого начала противодействовать Москве. Польша и страны Прибалтики не хотят воевать с Россией на своей территории. Они требуют встретить противника на границе и вести боевые действие в российских регионах.

"Это потребует долговременного размещения крупных контингентов НАТО на восточной границе", — указал Вергин.

Экс-главком американских войск в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что пришло время "обеспечить устрашение" и определить точное количество ракет, дронов и боеприпасов, чтобы не испытывать дефицит вооружения.

"Если потенциальный противник увидит, что мы располагаем боеприпасами всего на три-четыре недели, он нас пугаться не будет", — заявил он.

Вергин убеждён, что более 300 тысяч солдат НАТО должны находиться в повышенной боевой готовности. Также следует разместить системы вооружения ближе к предполагаемому фронту, чтобы в случае начала полномасштабной войны заниматься только перемещением войска, заключил публицист.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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