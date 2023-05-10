Российские посольства и торговые представительства, расположенные на территории Польши, лишились $1,2 млн по инициативе восточного государства. Как передаёт газета Rzeczpospolita, польская прокуратура заблокировала почти 800 тыс. злотых и более $912 тыс. на банковских счетах российского посольства.
"Недавно [польская прокуратура]изменила форму обеспечения — она признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счёт".
Новость об изъятии денег со счетов стала известна еще 26 апреля от российского посла в Польше Сергея Андреева. В свою очередь, представительство Кремля заявило, что Варшаве стоит ждать ответа Москвы.
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