Польша изъяла $1,2 млн со счетов российских посольства и торгпредства

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Российские посольства и торговые представительства, расположенные на территории Польши, лишились $1,2 млн по инициативе восточного государства. Как передаёт газета Rzeczpospolita, польская прокуратура заблокировала почти 800 тыс. злотых и более $912 тыс. на банковских счетах российского посольства.

Фото: aravot.ru

"Недавно [польская прокуратура]изменила форму обеспечения — она признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счёт".

Новость об изъятии денег со счетов стала известна еще 26 апреля от российского посла в Польше Сергея Андреева. В свою очередь, представительство Кремля заявило, что Варшаве стоит ждать ответа Москвы.