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"Рыбарь" прокомментировал новости о ликвидации главкома ВСУ Залужного

1:11
Мир

Появились неподтверждённые сообщения о ликвидации главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного. Военные аналитики Telegram-канала "Рыбарь" прокомментировали эти новости и отметили, что данные слухи могут быть неким "информационным подарком" на 9 мая.

"Рыбарь" прокомментировал новости о ликвидации главкома ВСУ Залужного
Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Однако Залужного действительно уже больше месяца не видели на публике. 7 и 8 мая одним из поражённых объектов стал штаб, где находился один из командующих ВСУ. Ставка находилась неподалёку от базы в Павлограде, на месте которой образовалась воронка в результате первомайской российской атаки.

Киевское руководство посчитало, что "молния не бьёт в одно место дважды", и разместило своих военачальников в окрестностях Павлограда, куда ВКС России снова нанесли удар. Отказ Залужного от участия в саммите НАТО может быть связан с последствиями огневого поражения.

"Сюда же в копилку только что случившийся факт назначения нового зама Залужного, который может (или нет) свидетельствовать о кадровых перестановках в ВСУ из-за не совсем очевидных фактов", — отметили аналитики.

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АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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