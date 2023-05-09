В США заявили, что сторонникам Украины должно стать стыдно: Дедушкам было бы противно

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Ветеранам Второй мировой войны было бы противно и стыдно наблюдать, как современный Вашингтон стал пособником террористическому режиму Киева, заявил американский журналист Джексон Хинкль.

Фото: https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/18629

По его словам, его дедам "было бы противно" от осознания, что потомки спонсируют нацистов и фашистов.

"Моим дедушкам было бы противно видеть, что стало с их страной, которая сейчас защищает нацистских террористов, которых они помогли уничтожить", — заявил журналист в Сети.

Как подчеркнул Хинкль, деды-ветераны Второй мировой войны и представить не могли, что их подвиг перечеркнут таким образом.

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