Ветеранам Второй мировой войны было бы противно и стыдно наблюдать, как современный Вашингтон стал пособником террористическому режиму Киева, заявил американский журналист Джексон Хинкль.
По его словам, его дедам "было бы противно" от осознания, что потомки спонсируют нацистов и фашистов.
"Моим дедушкам было бы противно видеть, что стало с их страной, которая сейчас защищает нацистских террористов, которых они помогли уничтожить", — заявил журналист в Сети.
Как подчеркнул Хинкль, деды-ветераны Второй мировой войны и представить не могли, что их подвиг перечеркнут таким образом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.